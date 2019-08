Fjøs står i full fyr i Melhus

Mange vet ikke om den, men forskning viser at den like er trygg

Saken oppdateres.

Politiet varslet om hendelsen på Twitter klokken 22.21 mandag kveld. Bilder fra brannen viser flammer som står høyt til værs.

Ifølge operasjonsleder Erik Bakke Remøy ved Trøndelag politidistrikt er alle beboerne på gården gjort rede for.

- De har fått ut de tre dyrene som var i fjøset, sa han til Adresseavisen klokken 22.37.

Klokken 22.55 skriver politiet på Twitter at fjøset er overtent, og at det arbeides med å hindre spredning til andre bygninger.

- Brannvesenet har ikke kontroll på brannen, skriver politiet.

Klokken 23.02 opplyser politiet til Trønderbladet at det også har tatt fyr i et uthus, men at brannvesenet jobber for å berge bolighuset.

Gården ligger omtrent to kilometer nord for sentrum i Kvål, ifølge Remøy.

Remøy sier at de ble varslet om brannen klokken 22.14 mandag.