Ingen skadet i trafikkulykke på E6 i Steinkjer

Saken oppdateres.

- Et vogntog måtte bremse ned kraftig for en bil som skulle av E6. Bilen som kom bak greide ikke å stoppe og kjørte inn i vogntoget, forteller innsatsleder Ketil Reistad til Adresseavisens fotograf på stedet. Reistad bekrefter at det ikke er personskader etter smellen i nordgående felt like sør for Sparbu utenfor Steinkjer.

Full utrykning

Det var klokken 15.15 tirsdag ettermiddag at politiet i Trøndelag rykket ut til en trafikkulykke i Steinkjer.

- Brannvesenet, politi og helsevesenet er på stedet, uttalte operasjonsleder Trond Hangaas like etter Twitter-meldingen om utrykningen.

Det var en forbikjørende ambulanse som meldte inn ulykken til politiet, og begynte deretter å sjekke helsetilstanden til de involverte.

Klokka 15.48 melder politiet at ingen er skadet i ulykken.

Lange køer

Ifølge Adresseavisens fotograf på vei til stedet var det lange køer på E6 etter uhellet.

- Dette er verste tidspunkt for å få stopp i trafikken på E6. Det var kø helt bort på enden av Rambergsmyra da vi ankom, forteller innsatsleder Reistad.

E6 ble åpnet igjen for trafikk rundt klokken 16.