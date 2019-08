Mann i 60-årene døde etter arbeidsulykke i Inderøy

Følg Skammelsrud og Saga under RBKs mesterligakamp mot Maribor

Søder har aldri tidligere tatt et frispark i RBK. Nå forteller han hvorfor

18 milliarder i inntekter for Witzøes konsern

AtB: Vi beklager at Nilsen har hatt en ubehagelig opplevelse

Skadetrøbbel for RBK – dette er status

Varm sommer ga rekord for iskremprodusent

Røros-regionen fikk mest regn for andre dag på rad

Vi må få svaret på hva som finnes under Klostergata

Taxisjåfører på Fosen raser mot Trøndertaxi - krever at to ledere går av

Klaget over brystsmerter etter utforkjøring i Namsos

Røros fikk en halv månedsnedbør under tordenværet tirsdag kveld

Røros-regionen fikk mest regn for andre dag på rad

Person fikk tre over seg i Trøndelag – luftambulanse på stedet

Vi må få svaret på hva som finnes under Klostergata

Taxisjåfører på Fosen raser mot Trøndertaxi - krever at to ledere går av

Saken oppdateres.

Mannen fikk et tre over seg da han jobbet med felling av et tre i Straumen i Inderøy.

- Mannen i 60-årene ble erklært død på stedet av helsevesenet, sier operasjonsleder Håvard Høyem i Trøndelag politidistrikt 09.38 til Adresseavisen.

Arbeidstilsynet blir varslet, og operasjonsleder forteller at de jobber med å få tak i pårørende.

Mannen var ikke bevisst da politiet kom til stedet. Det ble igangsatt med hjerte- og lungeredning, men livet stod ikke til å redde.

Situasjonen ble tidlig karakterisert som alvorlig, og luftambulanse bisto også på stedet.

Politiet fikk inn meldingen 08.50 torsdag morgen, av kollegaen til mannen.