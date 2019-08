Politiet tok 13 for mobilbruk på E6: – Folk sitter i splitter nye biler, men har telefonen opp mot øret

- Det kan bli torden omtrent over hele Trøndelag torsdag ettermiddag og kveld

Saken oppdateres.

Torsdag kveld hadde Utrykningspolitiet trafikkontroll ved Skjerdingstad på E6 i Melhus.

Kontrollen varte i om lag to timer fra rundt klokka 17. Resultatet ble at 13 sjåfører måtte punge ut for å ha brukt mobiltelefonen mens de kjørte.

Det mener operasjonsleder Bjørn Handegard ved politiets operasjonssentral i Trøndelag er altfor mange.

– De fleste biler har handsfree. De som har en gammel bil har ofte byttet ut den gamle FM-radioen med en DAB-radio også, så det er heller ingen unnskyldning, sier operasjonsleder Handegard.

Han mener de som ikke evner å få utstyret til å fungere slik at man slipper å ha hendene på telefonen under kjøring, helt enkelt må tørre å spørre andre om hjelp.

– Jeg vet ikke om det handler om manglende teknisk innsikt. Da må man kanskje nesten be om å få hjelp. Folk sitter i splitter nye biler, men har telefonen opp mot øret. Det var kanskje et statussymbol på 80-tallet, men det bør det ikke være lenger, sier Handegard.

Ifølge Statens vegvesen koster et forelegg for ulovlig mobilbruk i bil 1 700 kroner. Ifølge politiet kan mobiltelefonen brukes i bilen, så lenge den brukes med håndfri eller er montert i en holder.

