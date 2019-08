Hytte fullstendig overtent - politi og brannvesen på vei

Han trente Brann da RBK dominerte. Nå mener han trøndersk suksess er bra for hele Norge

Mange må vente i flere måneder for å ta førerprøven

De nye reglene for studielån innføres i høst

Bildebruken vitner om en forestilling om at jenter bruker søte rosa tyllskjørt og er «flinke piker» med klassiske instrumenter og dans

Vi har besøkt Lisboa. Her er tipsene - bydel for bydel

To stoppere friskmeldt – dette er TILs tropp til kampen mot Rosenborg

- Det kan bli torden omtrent over hele Trøndelag torsdag ettermiddag og kveld

Politiet tok 13 for mobilbruk på E6: – Folk sitter i splitter nye biler, men har telefonen opp mot øret

The Kids har nok en plass i nåtid, men legg igjen fjærene hjemme 3

Dette lavtrykket gir et voldsomt værskifte i Trøndelag fra mandag

Saken oppdateres.

Klokken 14.08 fikk politiet i Trøndelag inn en melding om brann i en hytte ved Storgollomsvatnet i Røyrvik.

- Det begynte med at et lite uthus like ved begynte å brenne, og har deretter spredd seg til hytta, sier operasjonsleder Ola Breistrand hos Trøndelag politidistrikt.

Han forteller at politi og brannvesen er på vei til stedet, men at de sliter med å komme frem til hytta.

- Hytta har ingen tilhørende bilvei, og man må enten ro ett stykke eller gå gjennom terrenget for å komme seg fram. Så primæroppgaven i første runde blir å komme seg fram, sier operasjonslederen.

Han opplyser at det er mye bjørkeskog i området, og at det er uvisst om det er noen spredningsfare i forbindelse med brannen.

Det var de som var i hytta som selv meldte inn brannen. Alle skal være uskadd, og fått beskjed om å holde seg unna brannen.

- De har gjort et forsøk på å slukke brannen selv, men det lot seg ikke gjøre, sier han.

Totalt fire personer var til stede da brannen begynte.