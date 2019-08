Undersøkelse: Giske-tilliten øker

Storbritannia trakk seg fra Interrailavtalen. 24 timer senere var reaksjonene for store til å ignorere

– Den gleden jeg har opplevd, vil jeg at barna også skal oppleve

Trondheimsmann tiltalt for besittelse av minst 1,8 mill. overgrepsbilder mot barn

Byåsen-profilens idylliske drømmebryllup: – Har ventet på den dagen i to år

Byåsen-profilens idylliske drømmebryllup: – Har ventet på den dagen i to år

Saken oppdateres.

I mars måned svarte 38 prosent av de spurte «ja» på det samme spørsmålet. Den nye undersøkelsen viser dermed at tilliten til Giske øker.

Det er særlig i folk i aldersgruppen 40 til 50 år og blant eldre utenfor hovedstaden at oppslutningen rundt Giske øker, etter det som har vært krevende måneder og år for den tidligere Ap-toppen fra Trøndelag, skriver avisa.

LES OGSÅ: Måling: Bred støtte til Trond Giske i Trøndelag

Samtidig har tilliten blant unge under 30 år blitt mindre, ifølge Sentio Researchs undersøkelse.

Espen Leirset, stipendiat ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord universitet, sier til avisa at han mener at mange, spesielt i Trøndelag, ser på Giske som en motkraft til den urbane dreiningen i Arbeiderpartiet.

Han mener Ap-politikeren fra Trøndelag kom styrket ut av VG-saken om den såkalte dansevideoen, og at undersøkelsen viser at «tiden leger alle sår».