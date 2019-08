Brann i enebolig på Fosen

Storbritannia trakk seg fra Interrailavtalen. 24 timer senere var reaksjonene for store til å ignorere

Saken oppdateres.

- Klokken 04.02 mottok vi melding om brann i en enebolig på Fosen. Alle nødetater rykket ut, og personen i huset hadde fått i seg litt røyk - og brent seg på armen, sier operasjonsleder Wenche Johnsen hos Trøndelag politidistrikt.

Det var han som selv var i huset som meldte inn om brannen. Det er uvisst hva som startet brannen.

Klokken 04.15 forteller operasjonsleder at brannen ikke er under kontroll, men at brannvesenet har fått ned flammene. Det er uvisst om det er spredningsfare.

Mannen i 40-årene ble sendt med luftambulanse til St. Olavs, og betegnes som stabil.