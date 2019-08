Alvorlig ulykke på E6 - lange køer i flere timer

Direkte: Få med deg alt fra lag-EM i friidrett her

Saken oppdateres.

Siste: Vegtrafikksentralen skriver på Twitter klokken 18.30 at veien er åpnet i begge retninger, men at det vil være forsinkelser på grunn av lange køer i begge retninger.

En motorsyklist ble fløyet med luftambulanse til St. Olavs hospital etter en ulykke på E6 i Soknedal søndag ettermiddag.

Klokken 13.16 smeldte politiet i Trøndelag om trafikkulykken som skjedde på E6 ved Korporalsbru.

Omkjøring

Søndag ettermiddag gjennomførte politiet kriminaltekniske undersøkelser på stedet, og det oppsto svært lange køer. Vegtrafikksentralen anbefaler omkjøring via fylkesvei 6568 og 6560 gjennom Økdalen. Omkjøringen er så langt ikke skiltet.

Fylkesvei 6568 tar av fra Soknedal sentrum, og ved å svinge av på 6560 vil man komme inn på E6 igjen nord for Korporalsbru. Den samme omkjøringen kan gjennomføres i motsatt retning.

Klokken 18.00 kan Vegtrafikksentralen ikke gi noe tidspunkt for når veien kan åpnes igjen.

Sklidd av

- Motorsyklisten skal ha sklidd av og truffet en møtende bil, sier Volden.

Klokken 13.50 sier Volden at skadeomfanget fortsatt er ukjent, men at politiet betrakter det som en alvorlig ulykke og at det kan være snakk om alvorlig personskade.

- Tilstanden er betegnet som kritisk, sier operasjonsleder Ola Breistrand.

Han forteller at melder opplyste at det var glatt på stedet, og at det ligger noe som ligner olje/dieselsøl i veibanen.

- Oljsesølet er sannsynligvis årsaken til at motorsykkelen veltet, sier Volden.

- Veien må spyles

Ett felt et stengt i forbindelse med ulykken. Klokken 15.45 opplyser Vegtrafikksentralen at det er manuell dirigering og ledebilkjøring.

Trafikkoperatør Frank Nilsen ved Vegtrafikksentralen sier at de har fått meldinger om oljesøl i flere hundre meter i begge retninger fra ulykkesstedet.

- Det er fortsatt en del olje i veibanen som må fjernes før man kan åpne veien helt, og man venter nå på en spylebil, sier Nilsen til Adresseavisen like etter klokken 16.00.

Adresseavisen får opplyst at det er svært lang kø som følge av stengingen.

Klokken 16.13 opplyser politiet via Twitter at politiet og ulykkesgruppen i Statens vegvesen skal gjennomføre tekniske undersøkelser på stedet, og at det vil være manuell dirigering i en god stund fremover.

Klokken 18.00 opplyser Vegtrafikksentralen at spylingen av veien ikke kan gjøres ferdig før politiet er ferdig med sitt arbeid.