E6 stengt etter trafikkulykke på Støren

To sendt til legevakt etter røykutvikling i enebolig i Steinkjer

To elsparkesykkel-ulykker på to dager i Trondheim

- Det er helt rævva at dette er siste året

Kostymebutikk åpnet i nye lokaler i Midtbyen: - Vi liker å si at vi er «bæst på fæst» Butikk åpnet i nye lokaler i Midtbyen: - Vi liker å si at vi er «bæst på fæst»

Irritert over to baklengs: Her er RBK-sjefens ekstreme mål

Mulighet for kraftige byger og torden i Trøndelag

Mann i 40-årene pågrepet for tyveri i Trondheim

Direkte: Få med deg alt fra lag-EM i friidrett her

Han er god til så mye at det er lett å overse ham

Politiet: Moskéskytingen i Bærum var et forsøk på en terrorhandling

Bilfører mistenkt for ruskjøring i Orkdal

To sendt til legevakt etter røykutvikling i enebolig i Steinkjer

Politiet: Moskéskytingen i Bærum var et forsøk på en terrorhandling

Politiet: Moskéskytingen i Bærum var et forsøk på en terrorhandling

Saken oppdateres.

En motorsyklist får behandling av helsepersonell på stedet, opplyser operasjonsleder Trond Volden ved Trøndelag politidistrikt klokken 13.50 søndag.

Klokken 13.16 søndag ettermiddag meldte politiet i Trøndelag i en Twitter-melding om en trafikkulykken.

Ulykken skjedde på E6 på Støren ved Korporalsbrua.

- Motorsyklisten skal ha slidd av og truffet en møtende bil. Han klager på smerter i magen, sier Volden.

Klokken 13.50 sier Volden at skadeomfanget fortsatt er ukjent, men at politiet betrakter det som en alvorlig ulykke og at det kan være snakk om alvorlig personskade.

Han forteller at melder opplyste at det var glatt på stedet, og at det ligger noe som ligner olje/dieselsøl i veibanen.

- Oljsesølet er sannsynligvis årsaken til at motorsykkelen veltet, sier Volden.

E6 er stengt i forbindelse med ulykken.