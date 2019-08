Forsvaret advarer før skarpskyting med nye kampfly

Benjamin gikk på skole med terrorsiktede på Fosen: - Han sa at vi måtte forberede oss på rasekrig

Saken oppdateres.

Årsaken er at F-35-flyene skal laserlys mot mål i skytefeltet. Målene vil være på øya Gyltingen, skriver Forsvaret i en pressemelding.

I pressemeldingen heter det:

- Bruk av kikkert og annen forstørrende optikk mot F-35 over Tarva-området i aktuelt tidsrom vil kunne gi øyeskader.

Usynlig stråle

Laserstrålen som brukes er usynlig for det blotte øye, men laseren forårsaker samtidig strølys utenfor hovedstrålen, selv om strålen til enhver tid kun vil pekes mot målområdet. Strølyset kan være skadelig og forårsake øyeskade for de som eventuelt ser på flyene gjennom forstørrende optikk, som for eksempel speilreflekskamera med objektiver med stor brennvidde, eller kikkert, opplyser forsvaret.

Treningen de to neste ukene vil foregå til ulike tidspunkter på dagtid, mandag til fredag. Utgangspunktet for flyene er kampflybasen ved Ørland flystasjon.

- Liten sjanse

Presseoffiser Stian Roen i Luftforsvaret sier skarpskytingen er en del av opptreningen som foregår før de nye kampflyene skal bli operative. Roen sier treningen går helt etter planen. I løpet av året skal de nye kampflyene ha såkalt initiell operativ kapasitet - altså ikke full beredskap.

- Det er veldig liten sjanse for at noen skal få skader, men vi velger å gå ut med en advarsel for sikkerhets skyld i forbindelse med skarpskytingen, sier Roen.

Adresseavisen har tidligere laget en rekke reportasjer fra kampflybasen og fasilitetene der. Blant annet fikk vi som en av de første medier i verden slippe inn i en av de svært avanserte simulatorene som brukes av pilotene.

- Viktig for treningen

Aktiviteten over Tarva skytefelt og trening av piloter, vedlikeholdspersonell og annet støttepersonell er en svært viktig del av treningen for F-35, skriver Forsvaret i pressemeldingen.

Det opplyses ikke om skarpskytingen foregår med missiler eller flyets innebygde maskinkanon, som en fireløps 25-millimeter GAU-22. Første gang norske fly skjøt med kanonen i Norge var 17. juni i år etter at en nye programvareoppdatering gjorde at den fungerte bedre.

Her kan du lese Adresseavisens omfattende reportasje fra om hvordan Norges nye kampfly, F-35, skal løse alle slags oppdrag.

Norge har nå tolv F-35-fly stasjonert i Norge og syv på Luke Air Force base i USA, 16 til sammen. Ytterligere tre nye fly ventes nå i høst.