Førerkortbeslag etter adferds-kontroll

Lastebilsjåfører fikk smekk for mobilbruk

Saken oppdateres.

- UP har sjekket bruk av mobil, bilbelte og avstand til bil foran blant annet, sier Wenche Johnsen, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt.

Førerkortet ble beslaglagt på bakgrunn av for mange prikker. Bruk av mobiltelefon kvalifiserer til to prikker. Dersom du er i prøveperiode, det vil si innen to år etter ervervet førerkort, blir prikkbelastningen dobbel.

Det ble i tillegg delt ut 15 forenklede forelegg for bruk av mobiltelefon. Tre av disse var semitrailere eller tunge kjøretøy.