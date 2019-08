Rygget på bil ved kjøpesenter - luktet alkohol

Saken oppdateres.

Det lå an til å bli et vanlig skademeldingsoppgjør etter en påkjørsel ved kjøpesenteret Amfi Orkanger mandag ettermiddag. Men så oppdaget mannen som ble rygget på at det luktet alkohol av bilføreren. Dermed varslet han politiet.

LES MER: - Vi sa det like før det skjedde: «Her går det galt»

Var beruset

- Vi sendte en patrulje hjem til bilføreren for å sjekke dette nærmere, og da viste det seg at han var beruset. Han blåste til over lovlig verdi og ble tatt med inn til Trondheim politistasjon for blodprøve og avhør, sier Ole Petter Hollingen, operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt.

Mannens førerkort ble umiddelbart beslaglagt.

LES MER: Nå har politiet holdt kontroll her for fjerde gang på en drøy uke - resultatet er like nedslående

Promillen avgjør

- Hva slags straffereaksjoner mannen vil få i etterkant, kommer selvsagt an på hvor høy promille han hadde. Det kan bli snakk om en bot, og eller eventuelt ubetinget fengsel for en overtredelse som dette, sier Hollingen.