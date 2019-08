Metrobuss punkterte: - Jeg har jobbet i bransjen i over 40 år og har aldri hørt om noe lignende

Saken oppdateres.

Like etter klokka 18 tirsdag meldte politiet på Twitter at en bil med tre personer hadde kjørt av veien i Melhus. Ingen av dem skal være skadet. Den 18 år gamle føreren av bilen blir anmeldt for uaktsom kjøring, og vil også bli fratatt sitt helt ferske førerkort.