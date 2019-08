Pstereo-festivalen går med underskudd for andre år på rad

Mann tiltalt for overgrep mot 46 mindreårige jenter

Studenter bekymret for økonomien, tyr til kredittkort: - Skremmende, sier forbrukerøkonom

Lokket mindreårig jente med 10 000 kroner for sex-møte

Se den store skoledebatten her

Snart får Trøndelag merke virkningen av disse to høytrykkene

Mann tiltalt for overgrep mot 46 mindreårige jenter

Mann tok seg inn i bolighus – dømt for overgrep mot seksåring

Lokket mindreårig jente med 10 000 kroner for sex-møte

Saken oppdateres.

Den yngste av dem skal ha vært bare 11 år da overgrepet fant sted, ifølge tiltalen.

– Tiltalen omhandler voldtekt av unge jenter i Trondheimsområdet. Det dreier seg også om direkteoverførte overgrep fra Filippinene. Tiltalte skal også ha produsert overgrepsmateriale, ved at han har lurt unge jenter til å kle av seg foran et kamera, eller sende video og bilder via Snapchat eller andre sosiale medier, sier statsadvokat Kaja Strandjord til NRK.

Hun har tatt ut tiltalen mot mannen, som er fra en mindre kommune i Trøndelag, men bosatt i Trondheim. Strandjord sier det ikke finnes lignende saker i Trøndelag

LES OGSÅ: Alle voksne har mye å lære av overgrepssaken

Lokket med 10 000 for sex-møte

Adresseavisen har en rekke ganger tidligere omtalt saken der mannen skal ha kontaktet unge jenter via instagram og snapchat, fått dem til å sende bilder eller video av seg selv. Enkelte har også latt seg overtale til å møte ham for å ha sex.

LES OGSÅ: Overgrepssiktet barnefar i Trøndelag kan ha forgrepet seg mot 50 ofre

Av tiltalen framgår det at mannen ved flere tilfeller lovet store pengesummer for bilder, video eller personlig kontakt med jentene. Blant annet skal han i fjor sommer eller høst lovet en da 15 år gammel jente 10 000 kroner dersom de kunne møtes å ha sex. Han betalte henne 1000 kroner for 8 seksualiserte bilder.

LES OGSÅ: Slik lokker de trønderske jenter og utsetter dem for overgrep

Han betalte også ved flere anledninger penger for samleie med en da 14 år gammel jente. Og 7500 kroner til en 16 eller 17 år gammel jente for å beføle henne på brystene og rumpa.

LES OGSÅ: Behandling kan hindre flere nettovergrep

Utga seg for å være ung gutt

Ifølge tiltalen har mannen brukt identiteten til en ung gutt til å komme i kontakt med mange av jentene. Han har bearbeidet dem over tid og bygd opp tilliten, slik at de sendte ham bilder eller møtte ham.

Adresseavisen har tidligere møtt to av jentene som mannen forledet ved å utgi seg for å være en annen. De fortalte om sine opplevelser for å advare andre

- Det som skremmer meg mest, er at jeg, som har klare grenser for hva som er greit og ikke greit, blir lurt og manipulert til å sende bilder, sa en av jentene da.

LES OGSÅ: Samtaler med førsteklassingen er nyttig

I ettertid er de to jentene mest forbannet, over at en som tre ganger er straffedømt for overgrep mot unge jenter, på nytt har kunnet lokke og lure mindreårige.

- Dette er en mann som er diagnostisert som pedofil, og han har gått målrettet mot sårbare og unge jenter. Han har vært i kontakt med 11-åringer, jeg blir helt kvalm, sa en ene jenta.

LES OGSÅ: Trønder tiltalt for overgrep og besittelse av 1,8 millioner

Store mengder overgrepsopptak

Da politiet slo til mot mannens hjem i fjor høst ble det funnet i alt 4700 videofiler med tilsammen 512 timer opptak, som viser seksuelle overgrep mot barn helt ned i spedbarnsalder, ifølge tiltalen. Det ble også funnet 80 000 overgrepsbilder.

Mannen har selv barn og er dømt tre ganger tidligere for seksualforbrytelser. Han endte soning av siste dom i mai 2018.

LES MER: Faren er dømt for minst 160 overgrep mot denne jenta

- Erkjenner delvis

Den tiltalte mannen i førtiårene har sittet varetektsfengslet siden han ble pågrepet 5. desember i fjor.

LES OGSÅ: Bergenser dømt til 16 års fengsel i nettovergrepssak

Advokat Kolbjørn Lium besøkte tirsdag klienten i Trondheim fengsel, hvor de gjennomgikk den omfattende tiltalen.

- En god del av tiltalepostene erkjenner han, mens enkelte er han uenig i og nekter straffskyld for, sier Lium, uten at han ønsker å gå i detalj rundt dette.

Saken mot mannen er berammet til 14. oktober.