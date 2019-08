På møbeljakt? Her kan du gjøre bruktkupp i Trondheim

Saken oppdateres.

Politiet i Trøndelag melder klokken 06.19 onsdag om en utforkjøring på Berkåk.

Det var bare en person i bilen og denne mannen sier seg selv uskadd, opplyser operasjonssentralen på Twitter.

Det går videre fram av meldingen at airbagene på bilen ble utløst i forbindelse med utforkjøringen. Kjøretøyet har også fått en del andre skader. Bilberging er rekvirert.

Vegtrafikksentralen melder like etter klokken 06.30 at et kjørefelt er stengt på E6 mellom Ulsberg og Stavå bru på grunn av trafikkuhellet.