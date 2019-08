Naturvernforbundet vil ha stans i utbygging av vindpark på Fosen

Se den store skoledebatten her

Saken oppdateres.

I et møte med Olje- og energidepartementet tirsdag krevde Naturvernforbundet full stans i anleggsarbeidet på Sørmarkfjellet vindpark i Osen og Flatanger kommuner.

Det skriver Fosna-Folket.

I en pressemelding skriver generalsekretær i Naturvernforbundet, Maren Esmark, at et stort villmarkspreget kystlandskap nå bygges ned med vindturbiner, uten at man kjenner til hvilke naturverdier som ligger der.

- Det eneste vi vet er at det er observert hubro i området, noe utbyggerne hevdet det ikke var. Nå må utbyggingen stanses før mer av området ødelegges, står det i pressemeldingen.

I tillegg til full stans i arbeidene på Sørmarkfjellet, krever Naturvernforbundet bedre prosesser og mer innsyn i fremtidige vindkraftprosjekter.

Kommunikasjonsdirektør Stig Tore Laugen i Trønderenergi sier til Fosna-Folket at problematikken om hubro i området allerede er behandlet.

Fosen Vind er godt i gang med å bygge Europas største landbaserte vindkraftanlegg i Midt-Norge.

Flere har tidligere bedt om stans i arbeidet med vindkraftverket. Blant dem 21 reindriftsutøvere i Sørgruppen i Fosen reinbeitedistrikt. De klaget i fjor høst utbyggingen på Storheia inn for FNs rasekiskrimineringskomité, hvor de bad om en akutt midlertidig stopp av vindkraftutbygginga.





