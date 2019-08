Kritisk for mann som ble reddet opp av Gjevilvatnet

Møter gamleklubben for fjerde gang på et halvt år: – Ikke jeg som skal redde Ranheim

Saken oppdateres.

En båt med to menn veltet på Gjevilvatnet sent fredag kveld. Den ene kom seg i land, mens den andre - en mann i 50-årene - havnet under båten.

- De to mennene skulle ut og fiske da dette skjedde, sier operasjonsleder Anlaug Oseid i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen like før klokken 06.00 mandag morgen.

Det ble gjennomført hjerte- og lungeredning på stedet, før mannen i 50-årene ble fraktet til St. Olavs hospital med luftambulanse. Tilstanden ble i natt betegnet som kritisk, informerte politiet om på Twitter.

Politifaglig etterforskningsleder Hilde Gustafson ved Felles straffesakinntak (FSI) i Trøndelag politidistrikt hadde mandag morgen ikke hørt noe mer fra sykehuset om mannens tilstand. Hun opplyser at han ble funnet under båten. Den andre mannen som var i båten, er avhørt av politiet som rykket ut til stedet.

På grunn av lavt skydekke var det vanskelige landingsforhold for luftambulansen. Det var et helikopter fra Dombås som landet på stedet, ifølge Oseid.