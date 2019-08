Trondheimsmannen som falt i Gjevilvatnet døde

Det amerikanske esset drar til Trondheim for å trene – hyller norsk plan for å få frem nye VM-helter

Saken oppdateres.

En båt med to menn i 50-årene fra Trondheim veltet på Gjevilvatnet sent fredag kveld. Den ene kom seg i land, mens den andre havnet under båten. Mennene, som oppholdt seg i en hytte i området, var på fisketur da dette skjedde.

- Bare den ene hadde på seg redningsvest

- De to drev og dorget. Den ene reiste seg i båten og av den grunn så veltet den, sier operasjonsleder Wenche Johnsen ved Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen klokken 10.15 lørdag.

Begge falt i vannet, men bare den ene hadde på seg redningsvest, opplyser Johnsen.

- Han som hadde på seg vest prøvde å få tak i den andre, men klarte det ikke. Han svømte deretter til land hvor han ringte etter hjelp, sier operasjonslederen.

Johnsen opplyser at noen rodde ut på vannet for å redde opp den andre mannen som lå under båten. Da han til slutt ble funnet, hadde han ligget under vann i over en halvtime.

Politiet fikk melding hendelsen klokken 23.00, ifølge Johnsen.

#Oppdal. Vi har fått melding om en båtvelt på Gjevillvatnet. En person skal ha kommet seg opp. En person skal ha havnet under båten. Det drives redning på stedet. — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) August 23, 2019

Fortsatt kritisk

Både et Sea King-helikopter fra Ørlandet samt luftambulanser fra Trondheim og Dombås ble sendt mot stedet, ifølge operasjonslederen.

På grunn av lavt skydekke var det vanskelige landingsforhold. Det var et luftambulansehelikopter fra Dombås som landet på stedet.

Det ble gjennomført hjerte- og lungeredning på mannen i 50-årene før han ble fraktet til St. Olavs hospital med luftambulanse klokken 00.27. Tilstanden ble i natt betegnet som kritisk, informerte politiet om på Twitter.

Lørdag morgen i 08.00-tiden var Johnsen i kontakt med legen på intensiven ved St. Olav, som fortsatt betegnet mannens tilstand som kritisk.

I en melding på Twitter like etter klokken 13.00 lørdag, opplyser politiet i Trøndelag at mannen desverre døde av skadene.

Operasjonsleder Johnsen opplyser at pårørende er varslet. Den avdøde vil bli obdusert for å avklare dødsårsaken.