Hva blir det med Frøya etter vindkraftdebatten?

Saken oppdateres.

I valgkampen samarbeider Adresseavisen med NRK-Trøndelag og lokalavisene i Trøndelag for å få fram de viktigste sakene i lokalvalget. Fra hele Trøndelag.

I dag er vi på Frøya der vindkraft er det store temaet selv om byggingen av vindkraftverket er i gang. Siste nytt i dag er at ordfører Berit Flåmo (Ap) har erklært seg inhabil i vindkraftsaken fordi ektemannens firma Eidsvaag Kran har inngått avtale med Søbstad AS for brakkerigg under utbyggingen.

I valgdebatten klokka i ettermiddag møter vi blant andre ordfører Berit Flåmo (Ap), Kristin Strømskag (H), Eskil Sandvik (SV) og Knut Arne Strømøy (Sp). De skal snakke om hvordan Frøya-samfunnet skal gå videre etter konfliktene om vindkraft.

Det blir også debatt om hvorfor vindkraft har ført til konflikt noen steder og andre ikke.





Tirsdag er vi på Orkanger. Der er temaet kommunesammenslåing og framtida til Orkanger som sentrum for hele den nye Orkland kommune.

