Livsfarlig nærkontakt i 90-sone på E6 i Skogn

Saken oppdateres.

Klokken 15.36 fikk politiet i Trøndelag melding fra en bilist, som mente at en annen bilist hadde vært i nærkontakt med bilen hans på E6 ved Skogn.

- Fornærmede har forklart at den andre bilen har vært i kontakt med ham to ganger, og at dette skal ha skjedd i en 90-sone. Det tar vi ikke lett på, sier operasjonsleder Stig Roger Olsen.

Politiet vet foreløpig ikke hva slags kontakt bilene har hatt, men har satt i gang etterforskning.

- Fornærmede fulgte etter den andre sjåføren til vedkommende stoppet i Skogn sentrum. UP er på stedet, og tar opp forklaring. Det blir opprettet sak, og her kan det bli snakk om førerkortbeslag, sier operasjonsleder.





