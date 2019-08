Øvelseskjørte med beruset ledsager

Saken oppdateres.

En politipatrulje kom over de to i et kjøretøy i Namsos like før midnatt tirsdag kveld.

- De ble kontrollert av patruljen som mistenkte at ledsageren var beruset. Kvinnen ble tatt med inn til bevissikring for å avgjøre hvor stor beruselsesgraden var. Som ledsager under øvelseskjøring regnes man som fører av bilen og kvinnen er derfor anmeldt for å ha kjørt i beruset tilstand, forteller operasjonsleder Trond Hangaas hos politiet i Trøndelag.

Den som øvelseskjørte var en mann i 30-årene.