Hva skal til for at Sigrid (24) skal bli i Åfjord?

Unge mennesker er gull for kommunene. Alle vil at unge skal bosette seg i bygda og bli der. Men hva skal til for å friste unge til å slå seg ned på bygda?

I debatten skal ordfører Vibeke Stjern (Ap) i Åfjord og ordfører Tom Myrvold (H) i Ørland svare på hva som må til. sammen med Bjørnar Buhaug (Indre FosenSp) og Ingrid Svee (Osen KrF).

Sigrid Korsvold (24) driver egen velværesalong i Åfjord sentrum og har flyttet hjem etter å ha tatt utdanning andre steder. Vi skal vi møte henne i egen sak på adressa.no senere onsdag kveld.

NRK Trøndelag, Adresseavisen og lokalavisene i Trøndelag samarbeider for å få fram de viktigste sakene i lokalvalget. Fra hele Trøndelag. Onsdag er vi i Åfjord på Fosen.

Bompengedebatt

- Jeg betaler gladelig bompenger når jeg ser resultatet, sier Einar Eian (H). Han er ordfører i Roan og skal snakke om bompenger i samme valgdebatt. Han slår fast at det var mye diskusjon om bompengene på Fosen, men at det ble stilt da nyveien kom.

- Personlig mener jeg det har fungert veldig godt, sier han. Folk på Fosen betaler på ferja til Trondheim og i en bom på Krinsvatnet mellom Indre Fosen og resten av Fosen.

Eian skal diskutere bompenger med Halvor Bueng (Åfjord Frp), Bjugn-ordfører Ogne Undertun (Ap), Vegard Heide (Indre Fosen MDG) og Tone Bårdli (Åfjord Sp).

I tillegg blir det en debatt om hva som skjer når kommunene slår seg sammen. Der møtes John E. Høvik (Osen Ap), Ivar Rostad (Indre Fosen, Kommunelista), Barbro Eikset (Ørland V) og ordfører Steinar Saghaug (Indre Fosen H).

