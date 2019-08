Trafikkulykke på E6 ved Ulsberg

Her er det nye møtestedet i bydelen

Saken oppdateres.

Det var NRK Trafikk og Vegtrafikksentralen som meldte om ulykken via Twitter. Skadeomfang eller situasjon er ukjent, men nødetater skal være på stedet.

- Redusert fremkommelighet på grunn av trafikkuhell. Kø på stedet, skriver Vegtrafikksentralen.

Klokken 19.03 melder Vegtrafikksentralen om flere kilometer med kø, og at der uvisst når veibanen vil være ryddet.

Motor havnet i grøfta

Det er såpass mange gjenstander i veibanen, at det er vanskelig for trafikken å passere som normalt. Operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt, Bjørn Handegard, opplyser om at det er det tydelige grunner til.

- Motoren til den ene bilen skal ligge i grøfta, og det er mange eiendeler i veibanen. Brannvesenet rydder nå området slik at det vil bli åpnet et felt for forbikjøring, sier han.

Det skal være en kollisjon mellom to personbiler, av ulik størrelse. Alle kollisjonsputene i den ene bilen er utløst, men det er ingen skader på de involverte i ulykken. Helse vil ta en vurdering på om videre helsesjekk er nødvendig.