Fire mistet lappen og 22 forenklet forelegg ble skrevet ut

Saken oppdateres.

Fredag ettermiddag og tidlig kveld, har politiet hatt nok å henge fingrene i på veiene i Trøndelag.

Først meldte politiet på Twitter at 22 bilister ble tatt for å ha kjørt for fort i 60-sonen ved Kjellbrua mellom Støren og Singsås i Midtre Gauldal kommune. Samtlige fikk forenklet forelegg, en mistet lappen på grunn av for mange prikker fra før av, mens en annen ble førerkortløs fordi han kjørte i 95 km/t.

Ved Leinstrandvegen fikk en bilist beslaglagt førerkortet etter å ha kjørt i 118 km/t i en 80-sone, meldte politiet på Twitter rundt 18.00-tiden.

Også i Råkvåg i Indre Fosen kommune ble nok en bilist stanset fordi han kjørte i 124 km/t i en 80-sone. Nok et førerkort ble beslaglagt.