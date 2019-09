To personer berget seg ut da hytte brant

Saken oppdateres.

Søndag morgen fikk nødetatene melding om en brann i et uthus ved ei hytte like ved Damsvika i Røyrvik. Politiet meldte først på Twitter at det var brann i et uthus, og at den trolig ville spre seg til hytta.

- Det er full fyr i både hytta og uthuset. Nødetater er fremme på stedet og har startet slukking. De har foreløpig ikke kontroll på brannen, sier alarmsentraloperatør i 110-sentralen Nord-Trøndelag, Jon Erik Seierstad.

To personer skal ha berget seg ut fra hytta og brannvesenet har foreløpig ikke fått noe indikasjon på årsaken til brannen, ifølge Seierstad.