To personer står fast på liten øy i Beistadfjorden

Saken oppdateres.

Klokken 12.10 mottok politiet en melding om at to personer står fast på en liten øy ute i Beistadfjorden i Steinkjer.

- Båten har havnet under vann, og to personer og en hund kommer seg derfor ikke bort fra øya, sier operasjonsleder Ole Petter Hollingen.

Han vet ikke hvordan båten har havnet under vann, men opplyser at det ikke er knyttet dramatikk til hendesen, da de to personene og hunden både er tørre og i god behold.

Det mistenkes at båten har havnet under vann på grunn av tidevannet.

Brannvesenet er på saken og er i gang med en redningsaksjon, melder politiet rundt klokken 13.30 søndag.