Har fått melding om fem bilinnbrudd

Saken oppdateres.

Politiet har i morgentimene torsdag gjort undersøkelser i området Fergeland i Steinkjer etter at det var meldt om flere bilinbrudd. Innbruddene har trolig skjedd i løpet av natta.

- Vi fikk melding fra en bileier om at det hadde vært innbrudd i bilen hans. Han fortalte at det også så ut til at det samme var skjedd med naboens bil. Vi sendte en patrulje til stedet, forteller operasjonsleder Ole Petter Hollingen ved politiets operasjonssentral i Trøndelag.

Politifolkene kunne raskt konstatere at det var knust ruter og gjort innbrudd i fem biler i området. Hollingen sier det selvsagt kan dreie seg om flere.

- Vi har ikke helt oversikt over hva som er stjålet. Vi har ikke fått snakket med alle eierne ennå. De vi har snakket med hadde heller ikke helt oversikt over hva som manglet, sier han.