Buss og personbil i ulykke på E39

Saken oppdateres.

- Vi vet lite så langt. Vi er på stedet og jobber med å få oversikt. I alle fall en person er alvorlig skadd, sier operasjonsleder Svein Helgetun i Trøndelag politidistrikt rundt klokka 17 søndag.

Han opplyser at den skadde personen er føreren i personbilen, som var alene i bilen.

E39 i Hemne er stengt ved Dyrgrova på grunn av ulykken, og det er kø som følge av hendelsen.

Det er nå merket omkjøring på strekningen.

- Det er skiltet omkjøring ved Betna via Rindal for dem som kommer fra Møre-siden, via fylkesvei 65 over Rindal. I andre enden er det skiltet ved Gjølme. Der er det skiltet om at E39 er stengt, og at det er omkjøring via fylkesvei 65, sier trafikkoperatør Anita Berglund ved Vegtrafikksentralen i Midt-Norge.

Hun opplyser at E39 blir stengt en stund, men kan ikke si hvor lenge.