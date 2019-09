En mann omkom i trafikkulykke på E39

– Hadde de levd under de samme forholdene etter et jordskjelv eller en tsunami, ville de blitt evakuert umiddelbart

Norge mangler et nasjonalt register for ALS

Saken oppdateres.

- Føreren av personbilen er nå bekreftet omkommet. Det er en mann i 40-årene. Pårørende er varslet, meldte Trøndelag politidistrikt på Twitter rundt klokka 20.15 søndag.

Bilen og bussen kom i hver sin kjøreretning.

- Spor på stedet tyder på at bilen har kommet over i motgående kjøreretning, sier operasjonsleder Svein Helgetun i Trøndelag politidistrikt søndag kveld.

Sjåføren var alene i personbilen.

Ingen busspassasjerer

Det var ikke passasjerer i bussen, som tilhørere et turselskap, opplyser politiet.

- Bussjåførens førerkort er ikke beslaglagt. Det er ikke grunn til å mistenke ham for noe straffbart, sier Helgetun.

Bussjåføren er avhørt.

- Arbeidsgiveren er varslet, for å sørge for at han blir ivaretatt, sa Helgetun tidligere søndag.

E39 fortsatt stengt

Det ble kø på ulykkesstedet etter ulykken, som ble varslet klokka 16.21.

E39 i Hemne er fortsatt stengt ved Dyrgrova på grunn av ulykken.

- Politiet jobber fortsatt på stedet og gjør krimtekniske undersøkelser. Havarikommisjonen og ulykkesgruppa til Statens vegvesen er også på stedet. Havarikommisjonen er der fordi en buss er involvert, sier Helgetun.

Han opplyser rundt klokka 20.45 at veien kan bli stengt i ytterligere 1,5-2 timer.

Omkjøring

Det er merket omkjøring på strekningen.

- Det er skiltet omkjøring ved Betna via Rindal for dem som kommer fra Møre-siden, via fylkesvei 65 over Rindal. I andre enden er det skiltet ved Gjølme. Der er det skiltet om at E39 er stengt, og at det er omkjøring via fylkesvei 65, sier trafikkoperatør Anita Berglund ved Vegtrafikksentralen i Midt-Norge.