Slik dekker Adressa valgnatta

Saken oppdateres.

Fra mandag kveld vil Adresseavisens reportere gi deg full oversikt. I vårt livestudio får du oppdaterte resultater, mulighet til å stille spørsmål og stemningsrapporter fra valgvakene i Trondheim. Espen Leirset fra Nor universitet er vår valgekspert.

I samarbeid med NRK blir det TV-sending fra klokken 20 til 01, der Harry Tiller fra Adresseavisen og Odd Rune Wolden vil lose deg gjennom kvelden.

Forhåndsstemmer og de første prognosene er ventet å være klar ca klokken 21, så da får vi en pekepinn på hvordan folk har stemt i år.

- Vi gleder oss til å jobbe på valgnatta, og sørge for å gi våre lesere den spenning og underholdning som ei slik natt har å by på. I tillegg til å komme raskt ut med valgresultater, vil vi ha intervjuer, reportasjer, kommentarer og analyser. Du kan også komme med spørsmål og kommentarer i vårt livestudio. Så følg oss ut over kvelden og natta, oppfordrer Kjell-Ivar Myhr, som er leder for Dagsorden-avdelingen i Adresseavisen.

Tirsdag kan du lese om valgets vinnere og få oversikt over valgresultatene. Det blir også podcast, med Omadressert live fra Litteraturhuset kl. 19.00-20.30.

