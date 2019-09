Åpner omkjøring for rasstengt vei

Saken oppdateres.

Det opplyser Vegtrafikksentralen i Midt-Norge i en melding onsdag morgen.

Fylkesvei 723 mellom Åfjord og Stokkøya har vært stengt siden 27. august, da en støttefylling raste ut i sjøen ved ved Garnesodden.

Veien ble straks stengt for biltrafikk, men folk fikk lov til å passere forbi rasstedet til fots.

Onsdag morgen opplyser Vegtrafikksentralen at en midlertidig omkjøringsvei er åpnet, men at lastebiler med henger og vogntog må kontakte Vegtrafikksentralen på telefon 175 for å få nærmere informasjon.