Mann skal være bevisstløs etter ulykke på motocrossbane

Saken oppdateres.

Politiet varslet om hendelsen via Twitter klokken 12.40 lørdag.

Operasjonsleder Ellen Maria Brende ved Trøndelag politidistrikt sier til Adresseavisen at de fikk melding klokken 12.29.

- Det vi vet er at det er en motocrossfører som er bevisstløs, sier Brende klokken 12.47.

Da hadde politiet akkurat kommet frem til stedet.

Han sier at det skal dreie seg om en ung mann som kjørte en motorsykkel. Ingen andre skal ha vært involvert i hendelsen.

Ifølge lokalavisen Opp har ulykken har skjedd under et motocrosstevne som arrangeres i motorsportsenteret fem kilometer nord for Oppdal sentrum.

De skriver at luftambulansen på vei til stedet.