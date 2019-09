Lite barn falt i elva - fløyet til St. Olavs hospital

Hvor går grensen for et kunstverk?

Saken oppdateres.

Politiet meldte klokken 13.50 at de var framme på ulykkesstedet. Like etter klokken 14.00 tok luftambulansen av med barnet, fortalte Adresseavisens fotograf på stedet.

Barnet er fløyet til St. Olav i Trondheim.

Ulykken har skjedd i Forfonelva like nord for Steinkjer, opplyser politiet. Politiet fikk melding om hendelsen fra AMK-sentralen.

- Falt i elva

Politiets innsatsleder på stedet, Stig Viken, sier at barnet har falt i elva, og blitt fraktet med strømmen i omtrent 100 meter. Viken sier at det var familien som fant barnet.

- Situasjonen er fortsatt kritisk, og barnet er fløyet til St. Olavs hospital med luftambulanse, sier han.

Politiet varslet tidligere at helsepersonell drev med livreddende førstehjelp på barnet. Viken sier at det for tidlig å si noe mer om hendelsesforløpet.

- Vi vil nå undersøke nærmere hva som har skjedd, og vi er i kontakt med pårørende og vi prøver å bistå dem så godt som mulig, sier Viken.

Han opplyser at kriseteamet i Steinkjer også har blitt varslet etter ulykken.

Forfonelva renner ut i Langhåmmårelva og videre ut i Snåsavatnet. Viken sier at den normalt er som en bekk, men på grunn av mye nedbør er vannføringen større enn vanlig.

- Det er ganske sterk strøm, sier han.

Førstehjelp

Politiet varslet om hendelsen klokken 13.06 søndag.

- Vi er på stedet sammen med helsepersonell og brannvesen. Helse driver med livreddende førstehjelp på barnet. Kriseteam i Steinkjer kommune er varslet, skrev politiet på Twitter.

Politiet fikk melding om hendelsen fra AMK-sentralen.

- Ambulansen var først framme ved ulykkesstedet og jobbet med barnet, fortalte operasjonssentralen i Trøndelag politidistrikt klokken 13.20.