Saken oppdateres.

Politiet varslet om hendelsen på Twitter klokken 13.06 søndag.

De skriver at det skal være et barn involvert i ulykken, men at barnet skal være oppe av vannet.

Politiet opplyser at både de, ambulanse og luftambulanse på vei til stedet.