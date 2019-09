Tatt i 128 km/t i 80-sone

Mathilde (26): - Vi fniser av det, for vi syns det er gøy, ja, litt søtt til og med, at vi kaster bort penger på ting vi ikke trenger

Saken oppdateres.

Politiet hadde søndag fartskontroll i en 80-sone i Grong. To bilister fikk forenklede forelegg for å ha vært for harde på gassen. Den største fartssynderen av disse ble målt til 112 kilometer i timen. Hastverket gir en bot på 10200 kroner. Grensen for å miste førerkortet i en 80-sone går ved 115 kilometer i timen.

Den grensen ble passert av to bilister under søndagens kontroll. Den ene av dem ble målt til 117 km/t, og var dermed akkurat på feil side av grensen. Dagens raskeste bilist passerte politiets kontroll i 128 km/t.

Satsene for å kjøre for fort i en 80-sone er slik:

81-85 km/t: 800 kroner

86-90 km/t: 2100 kroner

91-95 km/t: 3400 kroner

96-100 km/t: 4700 kroner

101-105 km/t: 6400 kroner

106-110 km/t: 8500 kroner

111-115 km/t: 10200 kroner

