Politiet etterlyser vitner til dødsulykke ved Singsås

Har kun kontrakt til jul: Her er RBKs sjanser for å beholde tomålshelten

Saken oppdateres.

Politiet fikk melding om den alvorlige ulykken ved Coop-butikken på Forsetmoen øst for Singsås i Midtre Gauldal klokken 10.50 fredag. Nødetatene og luftambulanse ble sendt til stedet.

- Det skjedde et sammenstøt mellom en bil med en tilhenger og et lite kjøretøy, som resulterte i at en person havnet under tilhengeren på bilen, sa operasjonsleder Stig-Roger Olsen ved Trøndelag politidistrikt.

Håper vitner melder seg

Den eldre mannen ble frigjort av tilfeldige forbipasserende som startet med helsebistand. Mannen ble noe senere erklært død av lege, opplyste politiet på Twitter klokka 11.44 fredag formiddag.

Per Christian Stokke, seksjonsleder for etterforskning ved Gauldal politistasjonsdistrikt, opplyser at den døde mannen var hjemmehørende i Gauldal. Politiet har gjort vitneavhør av mannen som kjørte bilen med tilhenger, men har ingen øyenvitner til det som skjedde.

- Vi etterlyser derfor vitner til ulykken. Har noe sett noe, så håper vi at de melder seg, sier Stokke, som foreløpig ikke ønsker å si noe om hendelsesforløpet.

Seksjonslederen opplyser at eventuelle vitner til ulykken kan kontakte politiet på telefon 02800.

Gjorde undersøkelser

Politifaglig etterforskningsleder Kjell Steinar Wibe ved Felles straffesaksinntak i Trøndelag politidistrikt, opplyste fredag ettermiddag at politiet hadde besluttet å ta beslag i førerkortet til mannen som kjørte bilen med tilhengeren.

Både krimteknikere og Vegvesenets ulykkeskommisjon var fredag ettermiddag på ulykkesstedet og gjorde undersøkelser.