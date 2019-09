Brann i ATV i Åfjord

Våteste septemberdøgn på over 60 år i Trøndelag

Saken oppdateres.

Politiet og brannvesenet rykket natt til søndag ut til en brann i en ATV i Åfjord, ifølge en twittermelding som ble lagt ut klokken 5.38. En halv time senere ble det meldt at brannen var slukket.

Det var ikke personskader i hendelsen, men ifølge politiets første twittermelding var det fare for spredning til et annet kjøretøy. Politiets operasjonsleder Trond Hangeraas oppgir imidlertid at brannen ikke spredte seg.

Politiet kjenner ikke brannårsaken, men oppretter sak etter hendelsen og vil gjøre undersøkelser på dagtid, ifølge Hangeraas.

En ATV (All Terrain Vehicle), eller firhjuling, er et lite åpent terrenggående kjøretøy som minner om en sykkel med fire hjul, hovedsaklig beregnet på fritidsbruk, ifølge Store norske leksikon.

