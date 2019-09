Fant oppsiktsvekkende vikingfunn under veiutbygging

- Vi vurderte å flytte til rekkehus, men så fant vi ut at det uansett gikk så fort, at vi like gjerne kunne bli boende

Saken oppdateres.

I forbindelse med utgravingen av en av vikingtidens store gårder på Vinjeøra i Hemne i Trøndelag mener arkeologer at de har funnet et dødehus, skriver NRK.

– Dette er ekstremt sjeldent. Jeg har aldri funnet noe slikt før. Til sammen er det funnet omlag 20 dødehus i Norge. I sammenligning er det funnet over 200 båtgraver, sier arkeolog Raymond Sauvage ved NTNU Vitenskapsmuseet til Adresseavisen.

Dødehuset ser ut til å ha vært fem meter langt og en halv meter bredt, og det skal ha inneholdt en grav. Huset er bygd inn i en gravhaug, og reisverk, tak og vegger er borte.

– Vi kjenner jo til at folk ble begravd i båter. Nå forstår vi at noen også fikk et hus med seg i graven, sier Sauvage til NRK.

Det mulige dødehuset ble funnet under utgravingene i forbindelse med nye E39 ved Vinjeøra. Opptil sju gravhauger ligger på feltet hvor det tidligere er funnet båtgraver og kistegraver.

Det er tidligere funnet rundt 15 dødehus i Norge. Det er også funnet slike hus i Danmark og Sverige, men forskerne vet lite om hva de symboliserer. En teori er at de har fungert som graver, en annen er at de kan ha vært et sted for oppbevaring av døde kropper til riktig tidspunkt for begravelse.

– Funnet gir et interessant perspektiv på hvordan de forholdt seg til døden og begravde sine døde, sier Sauvage til Adresseavisen.