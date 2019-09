Eierne av Storlien Handel krever millionerstatning av Åre kommune

Dette er ødeleggende for omdømmet til hele Helse Midt-Norge

Saken oppdateres.

Eierne av Storlien Handel sier til NRK at de kommer til å kreve fem millioner kroner i erstatning fra Åre kommune for hver uke de må holde stengt. Politiet etterforsker bedriften for brudd på næringsmiddelloven.

– Vi mener vi er behandlet urettferdig, og vil ikke finne oss i dette, sier bestyrer ved Storlien Handel, Bassem Abdel Ghani til NRK.

For omlag to uker siden ble Storlien Food Handel stengt etter mistanke om omfattende matjuks og svindel. Det ble eksempelvis funnet ti år gammel mat, umerket mat og dyreskrotter delvis fastfrosset i isen på veggen i fryserommet.

Butikkeierne er også mistenkt for å ha merket om store mengder av tobakk.

Sigaretter og snus for flere millioner kroner er beslaglagt.

