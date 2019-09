Røyk fra lastebil ved Forra Bru

Heltøft, men så kompakt at jeg får åndenød 4

Saken oppdateres.

Politiet meldte om en lastebil som brant ved Forra Bru i Hegra like etter klokken 17 fredag ettermiddag. Operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt Stig Roger Olsen forteller at situasjonen foreløpig er uavklart, men at det ikke er noe alvorlig.

- Brann og patrulje på stedet har lokalisert lastebilen, men ser ingen røyk, forteller Olsen.

Det var en trafikkant som meldte om forholdet. Undersøkelser gjøres nå på stedet.

- Vi vil ta kontakt med fører og få et tydeligere bilde av hva som har skjedd, sier Olsen.

Klokken 17.23 bekrefter Politiet via twitter at det ikke dreide seg om en brann, men varmegang i ledninger tilknyttet ei lysbru.