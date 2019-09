I 1996 arvet Bjørn Grendstad en gård. Og fikk et gjenferd på kjøpet

Nå har også New York Times fått øynene opp for trønderen

Sonny Liston levde like hardt som han slo

Løkberg møter gamleklubben for femte gang i år: – Det må være verdensrekord

Vegard (25) startet for seg selv i Trondheim: - Jeg har ofret mye og satset alt, både personlig og økonomisk

Nå har også New York Times fått øynene opp for trønderen

Wara klaget over mangelfull sikring av huset i notat til politiet og PST

Saken oppdateres.

- Det ble brukt bensin i forbindelse med bråtebrenning. Det medførte en eksplosjonsartet brann, hvor en person ble brannskadd, opplyser Jostein Tangen ved 110-sentralen.

Den skadde er fløyet med luftambulanse til St. Olavs hopspital.

- Vi er fortsatt på stedet, men selve bråtebrannen er slukket, opplyser Tangen klokka 19.45.

Politiet varslet om hendelsen via Twitter like over klokka 19.