Mann fikk alvorlige skader etter bråtebrenning

Løkberg møter gamleklubben for femte gang i år: – Det må være verdensrekord

Vegard (25) startet for seg selv i Trondheim: - Jeg har ofret mye og satset alt, både personlig og økonomisk

Mann i 50-årene alvorlig skadet etter at bråtebrann kom ut av kontroll

Vant VMs gjeveste øvelse: – For en oppvisning!

Rosenborg fortviler over sløste sjanser - nå er veien mot Europa enda lenger

Grafikeren går for bilvrak. Forlatt og forfalt.

Nå har også New York Times fått øynene opp for trønderen

Grafikeren går for bilvrak. Forlatt og forfalt.

Saken oppdateres.

- Det ble brukt bensin i forbindelse med bråtebrenning. Det medførte en eksplosjonsartet brann, hvor en person ble brannskadd, opplyser Jostein Tangen ved 110-sentralen lørdag kveld.

Politiet varslet om hendelsen via Twitter like over klokka 19.

Den skadde ble fløyet med luftambulanse til Haukeland sykehus.

- Det er mest sannsynlig en alvorlig brannskade. Personen skal ha fått brennende bensin over seg, sier Stig Roger Olsen, operasjonsleder ved politiet i Trøndelag.

Søndag morgen opplyser operasjonsleder Rune Brandmo at personen var alene på stedet.

- Mannen ble fraktet til Haukeland sykehus da de er nasjonal ekspert på brannskader. Mer om skadeomfanget har vi ikke per nå, legger Brandmo til.

- Vi går ikke ut med tilstand på enkeltpasienter på grunn av personvernopplysninger. Derfor kan jeg ikke si noe om hvordan det går med pasienten, sier Erik Vigander kommunikasjonsdirektør Helse Bergen.