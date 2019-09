Ett kjørefelt ble stengt på E6 etter ulykke

Grafikeren går for bilvrak. Forlatt og forfalt.

Saken oppdateres.

- Det har vært et trafikkuhell som involverer en buss. Nordgående kjørefelt er stengt inntil videre, opplyser trafikkoperatør Pål Haugbro ved Vegtrafikksentralen.

Det er skiltet omkjøring via gamle E6 for biler på vei nordover. Klokka 14.55 opplyser Vegtrafikksentralen at veien igjen er åpnet.

- En bil har kjørt i autovernet. I etterkant av det er det en annen personbil som har blitt påkjørt bakfra av en buss, opplyste operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt da veien var stengt.

Helsepersonell er på stedet, men det skal ikke være noen personskader, opplyser politiet.