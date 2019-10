Kjørte av veien, spratt ut, hoppet inn i en annen bil og kjørte fra stedet

1300 elever skal gå her, vil vi helst ikke at de ender opp midt i en trafikkmaskin

Saken oppdateres.

Hendelsen skjedde tirsdag kveld på fylkesvei 757 mellom Stiklestad og Vuku.

- Det var klokken 17.45 at en melder ringte politiet. Melder hadde blitt forbikjørt av to biler, og like etter kjørte den ene av bilene ut av veien. Føreren spratt da ut av bilen og hoppet inn i den andre bilen, og så stakk de fra stedet, sier operasjonsleder Hangaas.

Politiet satte inn ressurser for å finne føreren, og etter kort tid hadde de funnet ham.

- Det var jo en merkelig oppførsel, hvor vi må finne ut hvorfor føreren stakk fra stedet. Vi visste ikke om noen var skadd, og dessuten er det ulovlig å stikke av etter en utforkjøring, sier Hangaas.

Sjåføren som kjørte ut fikk like etter førerkortet beslaglagt.

- Alle de involverte var lokale menn i 20-årene, sier Hangaas.

Politiet etterforsker saken videre.