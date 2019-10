Mann i 40-årene pågrepet etter slagsmål i boligområde i Steinkjer

Kanskje er det et litt mannspreget motiv

Saken oppdateres.

- En mann er pågrepet og blir siktet for vold mot fornærmede, sier operasjonsleder Rune Brandmo ved Trøndelag politidistrikt.

Det var søndag klokken 16.21 at politiet fikk melding om et slagsmål mellom to menn i bydelen Reina, øst i Steinkjer. Fornærmede, en mann i begynnelsen av 20-årene, tok selv kontakt med politiet. Politiet pågrep kort tid etter en mann i begynnelsen av 40-årene.

- Hadde mennene kjennskap til hverandre fra før?

- Jeg er usikker på hvor mye kjennskap de har til hverandre. Men de bor i umiddelbar nærhet til hverandre, sier Brandmo.

Politiet kjenner foreløpig ikke til bakgrunnen for slagsmålet.

- Men det er på det rene at de begynte å krangle og at den ene fikk såpass hard medfart at legevakta ville ha ham med seg.

- Er siktede og fornærmede kjente folk for politiet fra før?

- Mistenkte er kjent for politiet fra før. Fornærmede er ikke det, sier Brandmo, og opplyser om at begge parter vil bli avhørt etter hvert.