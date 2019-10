Rykker ut til brann i hytte i Verran

- Holy macaroni! Trondheim make some noise!

Saken oppdateres.

Det skal være folk på hytta, som ligger ved innsjøen Holden, men disse er kommet seg ut. Det opplyser Nikolay Vatne i 110-sentralen i Namsos rundt klokken 11.45 søndag.

Det brenner i takkonstruksjonen, men det skal ikke være fare for spredning. Politiet mottok meldingen om brannen 11.34. Hytteeier selv har varslet om brannen, som framstår som en pipebrann, ifølge operasjonsleder Roger Nomeland, i Trøndelag politidistrikt.

Politiets operasjonsleder forteller at hytta ligger i et område som heter Torselva, og at det kun skal være turstier der man kan ta seg frem til fots. Torselva ligger på nordsiden av innsjøen.

Brannvesen fra Steinkjer og Verran er nå på stedet, etter å ha tatt seg over frem båt, opplyser Christina Wågan i 110-sentralen i Namsos rundt 12.20.

Politi og helse avventer å ta seg frem med båt, til de får videre beskjed fra brannvesenet, opplyser Nomeland.

- Vi har fått opplyst at det har vært flammer i liten grad, sier Wågan.