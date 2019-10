Pia (18) la ut på Facebook at hun skulle spise kjøttet fra sin egen hest. Hun var ikke forberedt på all hetsen som kom

Pia (18) la ut på Facebook at hun skulle spise kjøttet fra sin egen hest. Hun var ikke forberedt på all hetsen som kom

Saken oppdateres.

Klokken 02.20 natt til søndag meldte politiet i Trøndelag på Twitter at UP hadde stoppet en fører som blåste til over lovlig verdi. Kontrollen skjedde i Levanger, og mannen i 50-årene ble tatt med for videre bevissikring.

Operasjonsleder Viola Elvrum ved politidistriktet opplyser søndag morgen at det ikke ble tatt beslag i mannens førerkort. Dette fordi han hadde lavpromllie.