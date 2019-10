To personer sitter fast i fjellet i Sylan

Fotball for TV-aksjonen: Her er RBKs taktikk for å slå Ranheim og Ørn - samtidig

Saken oppdateres.

Personene skal fortsatt befinne seg i fjellet.

Dette opplyser Stig Roger Olsen, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt.

- Vi har vært i dialog med hovedredningssentralen over ei stund. På grunn av tiden det tar å komme seg frem til området med mannskaper, og måten de to personene er posisjonert, er det besluttet av et Sea King-helikopter sendes for å frakte de ned, sier Olsen.

Personene vet hvor de befinner seg, men har kommet til et punkt der de verken kommer seg oppover eller nedover.