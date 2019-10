Turgåere gikk feil - ble reddet ned av helikopter

Saken oppdateres.

Klokken 20.15 opplyser politiet at kvinnene er hentet ned fra fjellet.

- Vi har vært i dialog med hovedredningssentralen over ei stund. På grunn av tiden det tar å komme seg frem til området med mannskaper, og måten de to personene er posisjonert, er det besluttet at et Sea King-helikopter sendes for å frakte de ned, sa Stig Roger Olsen, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen klokken 19 på mandag.

Olsen sa personene visste hvor de befant seg, men hadde kommet til et punkt der de verken kom seg oppover eller nedover.

Satt fast like ved toppen

Klokken 20.15 opplyser Svein Åkervik, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt at de to turgåerne har blitt fløyet ned fra fjellet.

- Nå har de akkurat blitt satt av ved Nedalshytta, der de har bilen sin, sier operasjonslederen.

De to kvinnelige turgåerne skal ha gått fra Nedalshytta i Sylmassivet og opp mot Syltoppen, på mandag morgen.

Dette er en vanlig turløype, som går forbi Syltjønna, og videre opp til Syltoppen. Toppen ligger 1762 meter over havet, og ifølge operasjonslederen gikk kvinnene seg fast like før toppen.

- Antageligvis hadde de gått av turløypa fordi det var vanskelig å se turløypa, sier Åkervik.

Veldig kalde

Operasjonslederen har ikke snakket med turgåerne etter at de ble fløyet ned. Han snakket med dem mens de ventet på å bli hentet av helikopter, og da rapporterte de om at de følte seg veldig kalde.

- Det var årsaken til at hovedredningssentralen besluttet å bruke helikopter for å hente dem ned, sier Åkervik.

Kvinnene hadde ikke utstyr og bekledning nok til å kunne stå på toppen ut over kvelden for å vente på å bli fraktet ned av mannskap på bakken.

I tillegg er området værmessig utsatt.

- Det er veldig høyt og var litt vind, samt null grader i luften. Så dette var ikke bra, sier Åkervik.

