Våknet av et smell da bil kjørte i autovernet

- Skammer meg over at min arbeidsplass tillater dette

Saken oppdateres.

Klokken 07.15 fikk politiet i Trøndelag inn en melding om et trafikkuhell på Melhus i Hølondvegen.

En bil hadde kjørt i autovernet, og politiet melder om glatte veier på stedet.

Ingen personskader

- Det har sannsynligvis vært fuktig på veien og nattefrost, som førte til at veien ble glatt, sier operasjonsleder Ebbe Kimo hos Trøndelag politidistrikt.

Berging er bestilt, og det er ikke opplyst om noe kø på stedet.

Ingen personer ble skadd i uhellet.

Våknet av et smell

Christin Krognes bor like i nærheten, og våknet av smellet.

- Jeg skjønte med én gang at det var en bil som hadde krasjet. Det er mye stygg kjøring i området, og det kom ikke som et sjokk at det til slutt skjedde en ulykke her, sier hun.

Hun sier at det er skremmende hvor fort det kjøres i området, og at hun har vurdert å ringe kommunen flere ganger på grunn av kjøringen på veien.

- Jeg har gått og ventet på en ulykke. Det er skremmende hvor fort enkelte kjører, sier hun.